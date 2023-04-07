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عربي-دولي

مصر تدخل على خط التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

Lebanon 24
07-04-2023 | 00:25
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تواصل مسؤولون أمنيون مصريون مع إسرائيل بعد قرارها بقصف قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر "العربية"، مشيرة إلى تأجيل زيارة وفود مصرية إلى غزة وتل أبيب نتيجة الغارات الحالية.

 

وأشارت المصادر أيضا إلى اتصالات مصرية موسعة مع الجانب الأميركي والإسرائيلي والفصائل الفلسطينية للتهدئة، وأن مصر طالبت إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية. وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن اسرائيل أبلغت الوسطاء أن التصعيد العسكري متوقف على مدى رد الفصائل وإطلاق الصواريخ.

 

يأتي ذلك فيما أبلغت الفصائل من جهتها الوسطاء بانها سترد على أي استهداف لقيادتها أو عمليات اغتيال.

 

هذا وقد شهد ليل الخميس إلى فجر الجمعة تصعيدا إسرائيليا متواصلا في كل من قطاع غزة وجنوبي لبنان، حيث استهدفت المقاتلات الإسرئيلية مواقع مختلفة في القطاع من بينها مواقع لإنتاج الأسلحة وعدة أنفاق وفقا لتصريحات الجيش الاسرائيلي.

 

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافا في محيط مدينة صور جنوبي لبنان، وأطلقت 6 صواريخ على مواقع قال الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لحماس في محيط القليلة جنوب لبنان.

 

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لن يسمح لحماس بالعمل من داخل لبنان، محملا دولة لبنان مسؤولية كل نيران موجهة تنطلق من أراضيها.

 

الغارات الإسرائيلية جاءت متزامنة مع انتهاء اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة، حيث اتخذت هذه الحكومة سلسلة من القرارات لم تعلن تفاصيلها بعد. فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن رد فعل اسرائيل الليلة وبعدها سيكلف من وصفهم بالأعداء ثمنا باهظا.(العربية)

 

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