Advertisement

عربي-دولي

تسريب وثائق حرب سرية عن هجوم أوكراني على روسيا.. كيف نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1054871-638164501487739468.png
Doc-P-1054871-638164501487739468.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف مسؤولون مطلعون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ان وثائق حرب سرية توضح بالتفصيل خططا لأميركا وحلفاء من شمال الأطلسي لإعداد الجيش الأوكراني لهجوم مدروس ضد روسيا نُشرت هذا الأسبوع على قنوات التواصل الاجتماعي.

 

ويحقق البنتاغون في من قد يكون وراء تسريب الوثائق التي ظهرت على تويتر وعلى تليغرام، وهي منصة تضم أكثر من نصف مليار مستخدم ومتاحة على نطاق واسع في روسيا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

 

وقال محللون عسكريون إن الوثائق يبدو أنه تم تعديلها في أجزاء معينة من نسختها الأصلية، مما أظهر مبالغة في التقديرات الأميركية لقتلى الحرب الأوكرانية ويقلل من تقديرات القتلى الروس.

 

وقال المحللون إن التعديلات قد تشير إلى جهود تضليل من قبل موسكو، لكن المعلومات في الوثائق الأصلية والتي تظهر كصور مخططات لتسليم الأسلحة المتوقعة وقوة الجيش والكتائب، وخطط أخرى تمثل انتهاكًا كبيرًا للمخابرات الأميركية في الجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا. وعمل مسؤولو بايدن على حذفها لكنهم لم ينجحوا حتى مساء الخميس.

 

وقالت سابرينا سينغ، نائبة السكرتير الصحافي في البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير الواردة عن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والوزارة تراجع الأمر".

 

ولا تقدم الوثائق خطط معركة محددة، مثل كيف ومتى وأين تنوي أوكرانيا شن هجومها، والذي يقول المسؤولون الأميركيون إنه من المحتمل أن يأتي في الشهر المقبل أو نحو ذلك.

 

ولأن الوثائق عمرها خمسة أسابيع، فإنها تقدم لمحة سريعة عن الوقت ووجهة النظر الأميركية والأوكرانية لما قد تحتاجه القوات الأوكرانية للهجوم.

 

وقال محللون اليوم الجمعة، إنه سيكون من الصعب تقييم تأثير الكشف عن الوثائق على القتال في الخطوط الأمامية الآن وفي الأشهر المقبلة.

 

وكافح الهجوم الروسي الأخير لتحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا، ويتناقش المحللون الغربيون حول ما إذا كان الجيش الروسي بعد تكبده خسائر فادحة، قادرا على شن هجوم آخر أو مقاومة هجوم أوكراني.

 

ولم يتضح كيف انتهى الأمر بهذه الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محللين عسكريين قالوا إن القنوات الحكومية الموالية لروسيا تشارك وتوزع هذه الوثائق. وحذر المحللون من أن الوثائق التي نشرتها المصادر الروسية يمكن أن يتم تعديلها بشكل انتقائي لتقديم معلومات مضللة للكرملين.

 

ومع ذلك، قال محللون إن أجزاء من الوثائق بدت أصلية وستزود روسيا بمعلومات قيمة مثل الجداول الزمنية لتسليم الأسلحة والقوات وأعداد القوات الأوكرانية وتفاصيل عسكرية أخرى.

 

ويعتبر مراقبون أن نشر الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع هو انقلاب كبير لصالح موسكو في وقت بدا فيه أن روسيا تتخلف عن الولايات المتحدة في جمع المعلومات الاستخبارية في أوكرانيا.

 

ويعتبر التسريب هو أول اختراق استخباراتي روسي يتم الإعلان عنه منذ بدء الحرب.(العربية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2023-04-09
23:30 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
23:00 | 2023-04-08
17:01 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website