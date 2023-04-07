Advertisement

عربي-دولي

"لا يستحق السجن في قضيتي".. هذا ما قالته ستورمي دانيالز عن ترامب

Lebanon 24
07-04-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1054872-638164504858627276.png
Doc-P-1054872-638164504858627276.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت ستورمي دانيالز، التي تسببت بالقضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انها لا تعتقد أن الأخير يستحق السجن إذا دِين بإخفاء دفع أموال لها نظير السكوت.

 

وقالت دانيالز (44 عاماً) خلال مقابلة مع بيرس مورجان من قناة "فوكس نيشن" بثت أمس الخميس: "لا أعتقد أن جرائمه ضدي تستحق أن يُسجن. أشعر أن الأشياء الأخرى التي فعلها، إن ثبتت إدانته، تستحق قطعاً".

 

ووُجهت إلى ترامب اتهامات في نيويورك، يوم الثلاثاء، في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال نظير السكوت لدانيلز وكارين مكدوغال العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي قبل الانتخابات الأميركية في 2016 لمنع النشر عن لقاءاته المزعومة معهما.

 

ويواجه ترامب (76 عاماً) تحقيقات جنائية أيضاً في ولاية واشنطن لمحاولته تغيير نتيجة انتخابات 2020 وإساءة التعامل مع مستندات سرية، ويواجه أيضاً تحقيقاً جنائياً منفصلاً في ولاية جورجيا في محاولته تغيير نتيجة تلك الولاية التي خسرها.

 

ويتهم الادعاء في مانهاتن ترمب بمحاولة إخفاء انتهاك لقوانين الانتخابات خلال حملته الناجحة في 2016.

 

وترامب هو أول رئيس أميركي على الإطلاق يواجه اتهامات جنائية سواء خلال شغل المنصب أو بعد الخروج من السلطة.(العربية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2023-04-09
23:30 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
23:00 | 2023-04-08
17:01 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website