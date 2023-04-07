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قتلى وانقطاع الكهرباء عن مليون شخص.. عاصفة ثلجية تضرب كندا

Lebanon 24
07-04-2023 | 02:00
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قتل شخصان وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون شخص بعدما ضربت عاصفة ثلجية اثنتين من أكثر مقاطعات كندا سكانا وجلبت معها أمطارا متجمدة ورياحا قوية أطاحت بالأشجار وعطلت خطوط إمدادات الكهرباء قبيل عطلة عيد الفصح.

 

وانقطعت الكهرباء عما يقل قليلا عن مليون شخص في مقاطعة كيبيك وعن نحو 110 آلاف في مقاطعة أونتاريو حتى الساعة 2000 بتوقيت غرينتش، وفقا لموقع (باوراوتيج.كوم). وتجاوزت حالات الانقطاع مجتمعة في المقاطعتين 1.3 مليون على الأقل في وقت سابق اليوم.

 

ويعيش في المقاطعتين أكثر من نصف إجمالي سكان كندا البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة.

 

وعكفت شركات الإمداد بالكهرباء في المقاطعتين على العمل لاستعادة الكهرباء، لكن من المتوقع أن تستمر الإصلاحات لعدة أيام، مما يعني أن كنديين كثيرين قد يقضون عطلة عيد الفصح في الظلام.

 

وعرض رئيس الوزراء جاستن ترودو تقديم المساعدة الاتحادية إذا اقتضى الأمر ذلك.(سكاي نيوز)

 

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