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عربي-دولي

خلال احتجاجات في فرنسا.. إضرام النار في "مطعم ماكرون المفضل"

Lebanon 24
07-04-2023 | 02:30
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أضرم محتجون النار في أحد المطاعم المفضلة لدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس خلال اشتباكات، الخميس، مع شرطة مكافحة الشغب عند الضفة اليسرى لنهر السين.

وهرع الموظفون في مطعم "لاروتوند" في منطقة مونبارناس الباريسية لإطفاء النيران التي اندلعت في مظلة المطعم حيث احتفل ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.
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وشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" مجموعة رجال بلباس أسود يطلقون ألعابا نارية ويرشقون حجارة باتجاه المطعم. 

وتسببت ألعاب نارية ألقيت على المظلة القماشية بحريق تطلب حضور رجال أطفاء لإخماده.

وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقا حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات الوطنية ضد مشروع ماكرون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. 

وطالما كان مطعم "لاروتوند" بمقاعده المخملية الحمراء وأضوائه الخافتة والذي كان بيكاسو من رواده، مكانا مفضلا لماكرون وزوجته بريجيت يقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة. 
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