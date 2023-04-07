رغم الدعم العسكري.. واشنطن "تعرقل" إجراءات ضم أوكرانيا إلى الناتو

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وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة وألمانيا والمجر تقاوم الجهود التي تبذلها دول مثل بولندا ودول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، لمنح كييف علاقات أعمق مع حلف شمال الأطلسي، وتقديم بيانات دعم واضحة لعضويتها بالحلف مستقبلاً.



انقسامات غربية

الانقسامات اتضحت في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يقضي مسؤولو الدول الأعضاء، الشهرين المقبلين، في مفاوضات قبل قمة الزعماء في فيلنيوس (ليتوانيا) في يوليو المقبل.



وتأتي المفاوضات وسط تحذيرات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه لن يحضر القمة إلا إذا قُدمت له خطوات ملموسة نحو عضوية الناتو، مثل الضمانات الأمنية بعد الحرب، من أعضاء الحلف، أو "تعاون أعمق".



ووافق حلف شمال الأطلسي في عام 2008 على أن تصبح أوكرانيا عضواً في وقت ما، لكنه لم يمض قدماً في هذه اللهجة منذ ذلك الحين. وفي ذلك الوقت، كانت واشنطن هي التي دعت الناتو إلى منح أوكرانيا جدولاً زمنياً محدداً للانضمام، في ما يسمى بخطة عمل العضوية، لكن فرنسا وألمانيا رفضتا ذلك وسط مخاوف من أن هذه الخطوة ستستفز روسيا.



وتقدمت أوكرانيا رسمياً بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي، العام الماضي، في أعقاب الغزو الروسي. وكذلك فعلت فنلندا والسويد، حيث انضمت الأولى إلى "الناتو" في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقال مسؤولون لـ"فاينانشيال تايمز"، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، قدم، الشهر الماضي، للدول الأعضاء ورقة اقتراح تُحدد عروضاً "عملية وسياسية" لكييف. وشمل ذلك اقتراحاً بإعلان جديد بشأن علاقة أوكرانيا بالحلف بناء على بيان عام 2008.



وأشار دبلوماسيون مشاركون في المحادثات هذا الأسبوع إلى أن هناك نقاشاً قوياً بين وزراء الخارجية في بروكسل بشأن ما ينبغي تقديمه لأوكرانيا. وأظهر الحلفاء اختلافات حقيقية في مطالبهم على النقيض من الوحدة الواسعة لحلف شمال الأطلسي منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا على نطاق واسع في شباط 2022.



وقال مسؤول غربي "أمامنا عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة لسد تلك الفجوات وصياغة نتيجة سياسية".



ويتفق جميع أعضاء الحلف البالغ عددهم 31 عضواً على أن العضوية ليست خياراً قصير الأجل، ولا يمكن مناقشتها بجدية أثناء استمرار الحرب.



لكن شخصين حضرا الاجتماعات هذا الأسبوع قالا، إن عدداً متزايداً يُؤيد منح أوكرانيا "مساراً سياسياً" للعضوية في فيلنيوس (قمة الحلف)، من شأنه أن يُقوي الروابط بين الحلف الذي يتخذ من بروكسل مقراً له وكييف، لكنهم قالوا إن الولايات المتحدة تعارض هذا الاقتراح.



ورأى مسؤول غربي ثان أن "الطريق إلى فيلنيوس لا يزال وعراً جداً". تقاوم الولايات المتحدة جهود بعض الحلفاء الأوروبيين لمنح أوكرانيا "خارطة طريق" لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة الحلف المقررة خلال يوليو المقبل، ما يكشف انقسامات غربية بشأن وضع كييف بعد الحرب، وذلك بحسب 4 مسؤولين تحدثوا لصحيفة "فاينانشيال تايمز".وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة وألمانيا والمجر تقاوم الجهود التي تبذلها دول مثل بولندا ودول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، لمنح كييف علاقات أعمق مع حلف شمال الأطلسي، وتقديم بيانات دعم واضحة لعضويتها بالحلف مستقبلاً.الانقسامات اتضحت في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يقضي مسؤولو الدول الأعضاء، الشهرين المقبلين، في مفاوضات قبل قمة الزعماء في فيلنيوس (ليتوانيا) في يوليو المقبل.وتأتي المفاوضات وسط تحذيرات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه لن يحضر القمة إلا إذا قُدمت له خطوات ملموسة نحو عضوية الناتو، مثل الضمانات الأمنية بعد الحرب، من أعضاء الحلف، أو "تعاون أعمق".ووافق حلف شمال الأطلسي في عام 2008 على أن تصبح أوكرانيا عضواً في وقت ما، لكنه لم يمض قدماً في هذه اللهجة منذ ذلك الحين. وفي ذلك الوقت، كانت واشنطن هي التي دعت الناتو إلى منح أوكرانيا جدولاً زمنياً محدداً للانضمام، في ما يسمى بخطة عمل العضوية، لكن فرنسا وألمانيا رفضتا ذلك وسط مخاوف من أن هذه الخطوة ستستفز روسيا.وتقدمت أوكرانيا رسمياً بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي، العام الماضي، في أعقاب الغزو الروسي. وكذلك فعلت فنلندا والسويد، حيث انضمت الأولى إلى "الناتو" في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقال مسؤولون لـ"فاينانشيال تايمز"، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، قدم، الشهر الماضي، للدول الأعضاء ورقة اقتراح تُحدد عروضاً "عملية وسياسية" لكييف. وشمل ذلك اقتراحاً بإعلان جديد بشأن علاقة أوكرانيا بالحلف بناء على بيان عام 2008.وأشار دبلوماسيون مشاركون في المحادثات هذا الأسبوع إلى أن هناك نقاشاً قوياً بين وزراء الخارجية في بروكسل بشأن ما ينبغي تقديمه لأوكرانيا. وأظهر الحلفاء اختلافات حقيقية في مطالبهم على النقيض من الوحدة الواسعة لحلف شمال الأطلسي منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا على نطاق واسع في شباط 2022.وقال مسؤول غربي "أمامنا عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة لسد تلك الفجوات وصياغة نتيجة سياسية".ويتفق جميع أعضاء الحلف البالغ عددهم 31 عضواً على أن العضوية ليست خياراً قصير الأجل، ولا يمكن مناقشتها بجدية أثناء استمرار الحرب.لكن شخصين حضرا الاجتماعات هذا الأسبوع قالا، إن عدداً متزايداً يُؤيد منح أوكرانيا "مساراً سياسياً" للعضوية في فيلنيوس (قمة الحلف)، من شأنه أن يُقوي الروابط بين الحلف الذي يتخذ من بروكسل مقراً له وكييف، لكنهم قالوا إن الولايات المتحدة تعارض هذا الاقتراح.ورأى مسؤول غربي ثان أن "الطريق إلى فيلنيوس لا يزال وعراً جداً".

مساعدات عسكرية

بدلاً من ذلك، تحثُّ الولايات المتحدة على الاستمرار في التركيز على المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية قصيرة الأجل لأوكرانيا، من أجل مساعدتها على مقاومة الغزو الروسي وصده في نهاية المطاف.



واعتبر مسؤولون أميركيون، أن الدعم العملي مثل شحنات الذخيرة يجب أن يكون الأولوية الرئيسية لفيلنيوس، حيث أن المناقشات حول علاقة سياسية محتملة بعد الحرب "تشتت الانتباه عن هذا الهدف".



وتشعر واشنطن بالقلق من أن "تعميق العلاقات أثناء استمرار الحرب قد يُغذي رواية بوتين عن معركة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي نفسه، وأن موسكو قد تُصعد الصراع بما في ذلك عن طريق احتمال نشر أسلحة نووية".



وقال مسؤول أميركي كبير "لكي نصل إلى مسألة متى وكيف نُدخل أوكرانيا في الحلف، يجب علينا، كما أشار الأمين العام، أن نضمن أن تسود أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة".



ومن بين الخيارات قيد الدراسة رفع مستوى اللجنة الحالية بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا إلى مستوى مجلس بين الجانبين، وهي خطوة من شأنها أن ترفع من مكانة أوكرانيا كشريك في الحلف، مما يجعلها أكثر انخراطاً في اجتماعات ومشاورات "الناتو" بما في ذلك تعزيز الإحاطات الاستخباراتية.



وكان لدى روسيا مثل هذا الشكل مع الناتو، لكن تم تعليقه منذ الغزو.



"الباب لا يزال مفتوحاً"

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبلغ قادة الأطلسي أنه لن يحضر قمة فيلنيوس، إلا إذا كان الحلف مستعداً لدفع تعاون ملموس مع كييف، ومستعد لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا بدلاً من العضوية الكاملة في الحلف.



وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه، هذا الأسبوع "أود أن أخبر جميع شركائنا، الذين يبحثون باستمرار عن حلول وسط بشأن طريق أوكرانيا إلى الناتو، أن بلدنا لديه إصراراً شديداً بشأن هذه القضية".



ويتجادل حلفاء "الناتو" أيضاً بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك بيان منفصل خاص بأوكرانيا في القمة، أو ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى البلاد في إعلان القمة الشامل الأوسع.



وقال شخص تم إطلاعه على المناقشات: "الأوروبيون الشرقيون يحاولون بالطبع التوصل إلى صيغ لبدء هذه العملية. إنهم يريدون جرنا إلى عملية تؤدي حتماً إلى الوضع النهائي المنشود (لعضوية أوكرانيا) وهناك آخرون مترددون في لك".

وأشار متحدث باسم حلف شمال الأطلسي، إلى تصريحات ستولتنبرج العلنية بعد الاجتماعات، الأربعاء، حيث كرر تعهد الحلف لأوكرانيا في عام 2008.



لكن ستولتنبرج قال أيضاً إن جعل ذلك حقيقة واقعة يعتمد على بقاء أوكرانيا "دولة مستقلة ذات سيادة على أن تتبنى القوات المسلحة للبلاد مذاهب وممارسات الناتو القياسية. لقد بدأ هذا الانتقال لكننا بحاجة إلى المزيد، ونحتاج إلى تنفيذه بشكل أسرع".



بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للصحافيين، أثناء وجوده في مقر الناتو، الأربعاء، أن "باب الحلف لا يزال مفتوحاً" أمام أوكرانيا.



وأضاف بلينكن "لا يوجد تغيير في ذلك"، لافتاً إلى أن التركيز الفوري يجب أن يكون على مساعدة أوكرانيا في إعداد هجومها المضاد وعلى جعل قواتها "ترقى إلى معايير حلف شمال الأطلسي وقابلية التشغيل البيني".