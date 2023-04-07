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خاص

زيارة ماكرون إلى الصين: دلالات ومؤشرات

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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Lebanon 24
07-04-2023 | 04:30
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ما من شيء يوضح تنامي اللامبالاة في الشؤون العالمية أفضل من رؤية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين وهما يلتقيان زعيم الصين القوي، شي حين بينغ.
 
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وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "في الوقت الذي تواجه فيه الديمقراطية الغربية تهديدًا وجوديًا من القوة المتزايدة للأنظمة الاستبدادية، يجب على قادتها تجميع مواردهم للدفاع عن أنفسهم، وليس الانغماس في سلوك خسيس تجاه الدول المعادية. لا تخفي الصين، في عهد شي، طموحها لأن تصبح القوة المهيمنة في العالم، وظهر ذلك جلياً من خلال محاولاتها لاستبدال الدولار كعملة رائدة إلى استثمارها الهائل في الجيش الصيني لهدف صريح. إلى جانب روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تعارض الصين بشكل أساسي الحرية والقيم الليبرالية التي تدعم الحكومة الديمقراطية الغربية".
 
وتابعت الصحيفة، "إذا أراد الغرب أن يصمد أمام تحدي الأجيال الذي تفرضه الأنظمة الاستبدادية، فإنه يحتاج إلى إظهار القوة والعزيمة. عوضاً عن ذلك، نحن أمام مشهد غير مثير للإعجاب بالتأكيد لماكرون وفون دير لاين وهما يقومان بزيارة مشتركة إلى بكين، على ما يبدو على أمل في أن يتمكنوا من حشد دعم شي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتطوير علاقة بناءة أكثر مع الغرب. يبقى الأمر مجرد آمال. في الشهر الماضي فقط، أعاد شي التأكيد على تحالفه العميق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. أصر الزعيمان، في الوقت الذي أعلنا فيه دعمهما لمحادثات السلام، على أن الناتو، وليس روسيا، هو المسؤول في النهاية عن إثارة الصراع في أوكرانيا".
 
وأضافت الصحيفة، "في الوقت نفسه، هناك أدلة متزايدة - تم الحصول عليها من تحليل البيانات الجمركية من قبل المحققين الأميركيين - على أن بكين تزود روسيا بالأسلحة لدعم جهودها الحربية ضد أوكرانيا. ومع ذلك، اختار ماكرون هذه اللحظة لقيادة وفد من رجال الأعمال الفرنسيين في جولة في عواصم الصين الإقليمية، على ما يبدو على أمل توسيع العلاقات التجارية المربحة مع بكين. والأمر الأكثر إحراجًا هو حقيقة أن فون دير لاين، التي من المفترض أن تمثل أكبر كتلة تجارية في أوروبا، قد أجبرت على لعب دور ثانوي، وذلك بعد أن أخذ ماكرون حريته في ترتيب الزيارة نيابة عنها".
 
وبحسب الصحيفة، "إن قرار ماكرون المخجل بالتخلي عن قضية الوحدة الأوروبية سعياً وراء تحسين العلاقات التجارية الفرنسية مع بكين لن يفاجئ أحداً بالنظر إلى سلوكه منذ بدء الأزمة الأوكرانية. وبدلاً من الوقوف بحزم ضد العدوان الروسي، انشق الزعيم الفرنسي عن الصف من خلال إطلاق مبادرته الدبلوماسية الخاصة للتفاوض على اتفاق سلام مع بوتين، والذي لم يحقق شيئًا".
 
وتابعت الصحيفة، "يعد وجود فون دير لاين في بكين أكثر إشكالية لأنه ينطوي على خطر تقويض السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في إدانة العدوان الروسي في أوكرانيا، وهي سياسة ذات وزن أقل إذا كان رئيس الاتحاد الأوروبي عازمًا أيضًا على إقامة علاقات أوثق مع بكين، الداعم الرئيسي لروسيا. من المؤكد أن نهج فون دير لاين المرتبك يثير تساؤلات حول مدى ملاءمتها لأن تصبح الأمينة العامة القادمة لحلف شمال الأطلسي، وهو اقتراح يتم طرحه بجدية في بعض الدوائر الأمنية الأوروبية".
 
ورأت الصحيفة أن "هناك، بالطبع، طرق أكثر فاعلية لحماية التحالف الغربي من الخضوع للطغاة مثل شي، كما أظهر انضمام فنلندا إلى حلف الناتو هذا الأسبوع. كان أحد مبررات بوتين الرئيسية لشن غزوه لأوكرانيا أنه كان يتصرف ردًا على توسع الناتو في الأراضي التي يعتبرها تقع ضمن نطاق نفوذ موسكو التقليدي. وكانت فنلندا، التي خاضت حربًا مريرة ضد السوفييت في بداية الحرب العالمية الثانية، إحدى هذه الدول، بعد أن أجبرتها موسكو على البقاء على الحياد خلال الحرب الباردة".
وبحسب الصحيفة، "لا تمثل حقيقة أن فنلندا، التي تتشارك 800 ميل من الحدود مع روسيا، قد تم الترحيب بها الآن في حضن الناتو هدفًا خاصًا رئيسيًا للزعيم الروسي فحسب، بل تُظهر أن سبب التضامن الأوروبي لا يزال قوياً، بغض النظر عن تصرفات ماكرون وفون دير لاين. في الواقع، بدلاً من الانغماس في المهمة غير المجدية المتمثلة في محاولة التفكير مع قادة لا يمكن التوفيق بينهم مثل شي، سيكون من الأفضل بكثير إنفاق الجهود الغربية على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، كما يفعل الناتو بانضمام فنلندا".
 
وختمت الصحيفة، "يعد إنشاء اتفاقية "أوكوس" الدفاعية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا تطورًا مشجعًا آخر يُظهر أن الغرب مستعد للدفاع عن مصالحه ضد أمثال الصين".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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