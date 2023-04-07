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عربي-دولي

بريطانيا: روسيا تسيطر على الضفة الغربية لنهر باخموتكا

Lebanon 24
07-04-2023 | 04:30
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قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا استولت على الضفة الغربية لنهر باخموتكا، مما يعرض للخطر طريقاً رئيسياً للإمداد في أوكرانيا، وذلك في إطار مساعيها للسيطرة على مدينة باخموت الشرقية المدمرة.

وأفادت الوزارة في نشرة دورية على تويتر: "روسيا حققت المزيد من المكاسب، وقد تقدمت الآن على الأرجح إلى وسط المدينة... من المرجح أن يكون طريق الإمداد الأوكراني الرئيسي 0506 إلى غرب المدينة مهدد بشدة".
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