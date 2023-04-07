الجيش الأوكراني: صامدون في باخموت رغم الوضع "الصعب"

قال الجيش الأوكراني، إن روسيا تركز كل جهودها للسيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد، ووصف الوضع بأنه "صعب"، لكنه أشار إلى أنه صامد رغم التفوق العددي للقوات الروسية.



وأفاد المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية سيرهي تشيرفاتي لوكالة "رويترز"، بأن "أوكرانيا تسيطر على الوضع في باخموت وتدرك النوايا الروسية"، وأن موسكو "حققت نجاحاً تكتيكياً في بعض الأماكن لكنها تدفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك".

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