القوات الروسية تستهدف الحرس البحري الأوكراني.. وهذه حصيلة القتلى

استهدف الطيران الروسي، صباح اليوم الجمعة، موقع الحرس البحري الأوكراني في محافظة خيرسون، حيث بلغت خسائر الأوكران حوالي 50 جنديا.

وقال أندريه روليف، رئيس مركز الإعلام في التشكيل العسكري "دينيبر" للإعلام المحلي، إن جنود مدفعية "دينيبر" دمروا اثنين من فرق المدفعية المتحركة التابعة للجيش الأوكراني في مناطق البلدات الساحلية في بيريغوفي ونيكولسكوي.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن روسيا استولت على الضفة الغربية لنهر باخموتكا، مما يعرض للخطر طريقا رئيسيا للإمداد في أوكرانيا، وذلك في إطار مساعيها للسيطرة على مدينة باخموت الشرقية المدمرة.

وقالت الوزارة على تويتر في نشرة دورية "روسيا حققت المزيد من المكاسب، وقد تقدمت الآن على الأرجح إلى وسط المدينة.. من المرجح أن يكون طريق الإمداد الأوكراني الرئيسي 0506 إلى غرب المدينة مهددا بشدة".

وأمس الخميس، اشتبكت القوات الأوكرانية والروسية في مدينة باخموت المدمرة بشرق أوكرانيا والتي أصبحت رمزا لتحدي كييف، بينما قُتل سبعة مدنيين في قصف مدفعي أوكراني على مناطق تسيطر عليها روسيا.

وقال جنود أوكرانيون في خنادق على مشارف باخموت مباشرة، إنهم جاهزون لشن هجوم مضاد طال انتظاره بمجرد تحسن الطقس. وفي أماكن أخرى، يتدرب مجندون أوكرانيون آخرون على أداء مهام قتالية جديدة.

وأثبتت المعركة المستمرة منذ شهور للسيطرة على باخموت، وهي واحدة من آخر المراكز الحضرية في منطقة دونيتسك الشرقية التي لم تسقط بعد في قبضة موسكو، أنها واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب الروسية.(العربية)