فيديو مرعب: شاهدوا اللحظات الأخيرة لملياردير أميركي.. ينازع وسط الشارع بعد تعرضه للطعن

في حادثة مرعبة، انتشر مقطع فيديو مرعب للملياردير الأميركي بوب لي، وهو مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي (كاش آب) التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ويظهر الفيديو بوب لي وهو ينازع ويمشي تائها بالشارع طلبا للنجدة بعد تعرضه لطعنات سكين قاتلة.

ويمكن رؤية اللحظات الأخيرة له على لقطات CCTV وهو يمسك بجروحه ويطلب من المارة المساعدة بعد طعنه الوحشي في سان فرانسيسكو ليترك ليموت.

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وطُعن بوب لي، البالغ من العمر 43 عامًا، عدة مرات في صدره في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بينما كان يتجول في حي رينكون هيل في سان فرانسيسكو خلال جولة عمل.

ويكشف مقطع الفيديو الأمني الذي تم الحصول عليه حصريًا بواسطة "DailyMail.com" كيف قام قطب التكنولوجيا بمحاولات متكررة ويائسة لطلب المساعدة من السيارات المارة التي تسرع بعيدا بعد رؤيته مصابا.

ولاحقا، عثرت شرطة سان فرانسيسكو عليه، وحاولت علاجه لكنه توفي لاحقا في المستشفى.

وأكد الوالد ريك لي، مقتل ابنه بوب، الذي كان أيضا كبير مسؤولي التكنولوجيا السابقين في شركة سكوير.

ولم تحدد شرطة سان فرانسيسكو بعد المشتبه به في هذه القضية، ولم يتم إجراء أي اعتقالات خلال التحقيق الجاري.

ويواجه مسؤولو مدينة سان فرانسيسكو انتقادات بسبب التهاون في مواجهة موجة جرائم العنف في السنوات الأخيرة.(العربية)