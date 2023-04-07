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عربي-دولي

انتحار رجل أعمال في السجن.. من هو؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 06:00
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في حادثة وفاة غامضة جديدة بين المديرين والمسؤولين بشركات روسية، عثر على رجل أعمال بقطاع الطاقة ميتا بسجن في سيبيريا، ويشكل ذلك حلقة من سلسلة حوادث مشابهة تسجل في روسيا منذ 24 شباط 2022.

وذكرت صحيفة "التايمز"، الخميس، أنه تم العثور على رجل أعمال بقطاع الطاقة الروسي ميتا في الحبس الاحتياطي، وهو حادث وصفه مسؤولون محليون بأنه انتحار.
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وكان إيغور شكوركو (49 عاما)، نائب مدير "Yakutskenergo"، وهي شركة روسية مقرها ياكوتسك في شرق سيبيريا. وتم اعتقاله في 30 اذار الماضي، للاشتباه في حصوله على رشوة تبلغ حوالي 5000 جنيه إسترليني (6200 دولار)، وتم اعتقاله في اليوم التالي بناءً على "طلب" سلطات التحقيق، وقدم استئنافا يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن "مصدر رفيع المستوى" تأكيد وفاته لموقع "arcticpost.ru"، قائلا ببساطة: "نعم، هذا صحيح".

وكان شكوركو عضوا سابقا في حزب روسيا الموحدة الحاكم، لكن عضويته علقت من قبل الحزب أثناء التحقيق.

وشكوركو هو أحدث شخصية بارزة تموت منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتوفي 39 شخصا في ظروف غامضة، وكان العديد منهم شخصيات رئيسية في قطاع الطاقة الروسي أو مرتبطين به. (الحرة) 

المصدر: الحرة
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