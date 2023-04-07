صورة ماكرون وفون دير لاين على طاولة شي العملاقة تثير الجدل

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أثارت صورة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على طاولته العملاقة في بكين سخرية مواقع التواصل في فرنسا بسبب المسافة الكبيرة بين السياسيين الجالسين على الطاولة الكبيرة المستديرة.وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن الكثيرين استذكروا الزيارة الأخيرة التي قام بها الزعيم الصيني إلى موسكو، حيث جلس شي جين بينغ والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مقربة من بعضهما البعض خلال محادثاتهما.وانتشرت تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا مثل أن ماكرون وفون دير لاين يحاولان الصراخ في وجه شي جين بينغ لوقف التواصل مع بوتين.وقال أحدهم: "إذلال مزدوج للأوروبيين. الآن، إذا جاء بوتين إلى بكين، فسيكون هناك قصة مختلفة".وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الرئيس الفرنسي فشل في إقناع الرئيس الصيني على تغيير موقفه من النزاع في أوكرانيا. (العربية)