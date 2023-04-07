لافروف: أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن ترتكز على إقامة نظام عالمي جديد

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة إلى تركيا اليوم أن أية مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام "نظام عالمي جديد" لا يخضع لهيمنة الولايات المتحدة.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، إن "المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا على أساس مراعاة المصالح الروسية. هذه مبادئ سيقوم عليها النظام العالمي الجديد".

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