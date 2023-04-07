بلينكن: من المحتمل أن تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في الأسابيع المقبلة

أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، في مقابلة مع موقع Ouest-France الفرنسي، أنه من المحتمل أن تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في الأسابيع المقبلة.

وعلى حد قوله، فإن الدول الغربية التي تدعم كييف وضعت هدفين يتعلقان بالتدخل في الأزمة الأوكرانية.

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وقال بلينكن: "أولاً، يجب القيام بكل شيء ممكن لمساعدة أوكرانيا على استعادة الأراضي، بما في ذلك الهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع المقبلة. والهدف الثاني هو مساعدة أوكرانيا على بناء قدراتها على المدى المتوسط والبعيد".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم دعم كييف في رغبتها في القتال من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس بالقوة، أجاب بلينكن: "هذا قرار أوكرانيا. هذه ديمقراطية، الرئيس زيلينسكي يحقق إرادة الشعب الأوكراني. في الواقع، هذا قرار الأوكرانيين. جنبًا إلى جنب مع العديد من البلدان الأخرى، ندعم أوكرانيا في جهودها". (سبوتنيك)