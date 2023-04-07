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الشرطة تدعو الإسرائيليين لحمل السلاح بعد هجوم الأغوار

Lebanon 24
07-04-2023 | 15:30
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دعا المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، مواطنيه الذين يملكون رخص سلاح بأن يحملوه بعد هجوم وقع في غور الأردن أسفر عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة. (سكاي نيوز)
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الشرطة

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