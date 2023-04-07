الشرطة تدعو الإسرائيليين لحمل السلاح بعد هجوم الأغوار

دعا المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، مواطنيه الذين يملكون رخص سلاح بأن يحملوه بعد هجوم وقع في غور الأردن أسفر عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة. (سكاي نيوز)

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