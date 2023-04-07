Advertisement

عربي-دولي

ملخص لتقرير حول الانسحاب الأميركيّ من أفغانستان... ماذا كشف؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1054993-638164732983478226.jpg
Doc-P-1054993-638164732983478226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "سي ان ان"، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن كان "مقيدًا بشدة" بالظروف التي خلقها الرئيس دونالد ترامب عندما قرر المضي قدماً في الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان في صيف عام 2021، وفقًا لملخص النتائج من مراجعة "ما بعد العمل" التي نشرت يوم أمس الخميس.
Advertisement

وشمل الانسحاب الدموي والفوضوي تفجير مميت في مطار كابول الدولي قتل 13 جنديا أميركيا.

وتدافع المراجعة عن قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان مع الاعتراف ببعض الدروس التي تم الاستفادة منها منذ ذلك الحين.

وبشكل عام، يصف الملخص حالة صعبة ازدادت صعوبة بسبب قرارات ترامب عندما كان في السلطة، بما في ذلك الدخول في اتفاق مع طالبان يتطلب انسحاب القوات الأميركية بحلول أيار من عام 2021.

وجاء في الملخص: " كانت خيارات الرئيس بايدن بشأن كيفية تنفيذ الانسحاب من أفغانستان مقيدة بشدة بالظروف التي خلقها سلفه".

ويدافع الملخص بحماس عن قرار بايدن بإصدار أمر بالانسحاب الكامل.

وسيرسل البنتاغون إلى الكونغرس تقارير "بعد العمل" حول انسحاب الولايات المتحدة في 2021 من أفغانستان ومأساة "آبي غيت" في مطار كابول أثناء الإجلاء الذي قُتل فيه 13 جنديًا أميركيًا. (سي ان ان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2023-04-09
23:30 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
23:00 | 2023-04-08
17:01 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website