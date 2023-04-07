هل أدرك ترامب خطورة موقفه بعد المثول أمام المحكمة؟

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أفاد موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "التايمز" نشرت مقالا لمراسل الشؤون السياسية، ديفيد تشارتر، قال فيه إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يبدو أنه أدرك خطورة موقفه لدى مثوله أمام المحكمة، وذلك بعد إبداء الشجاعة والصياح على وسائل التواصل الاجتماعي.وحمل المقال عنوان "دونالد ترامب.. مصير أميركا على المحك وسط مسعى لضمان تحقيق العدالة"، وجاء فيه أن ترامب لم يدل بأي تعليق بعد مغادرة المحكمة، كما أنه لم يدل أيضا بأي تصريح على الرغم من إشارة فريقه إلى أنه سيوجه رسالة تحدٍ إلى جمهور وسائل الإعلام.وأشار الكاتب إلى أن ترامب كسر العديد من السوابق في فترة ولايته، من بينها بدء إجراءات مساءلة مرتين تمهيدا لعزله، لافتا إلى أنه أصبح أول رئيس أميركي يواجه اتهامات جنائية في المحكمة.اقرأ أيضا:وأضاف: "هذه لحظة سيكون لها عواقب بعيدة المدى، ولا يمكن التنبؤ بها ليس فقط بالنسبة لترامب، ولكن أيضًا للولايات المتحدة الأميركية".ولفت إلى أن منصب الرئيس يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة، ويقف الأميركيون إجلالا عند دخول رئيس البلاد المكان، مشيرا إلى أن الرئيس يكون أيضا زعيم حزبه، ويرتبط بشكل وثيق بصورة الحزب ومواقفه.واعتبر أن وقوف ترامب الرئيس السابق، أمام قاض في محكمة جنائية، كسر أمرا يعد من "المحرمات" في الولايات المتحدة، في وقت أصبحت فيه البلاد أكثر انقساما من أي وقت مضى.ورأى الكاتب أن محاكمة مرشح يخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل تثير مخاوف حقيقية بشأن قدرة الديمقراطية الأميركية على تجنب المزيد من العنف وإقناع الملايين من مواطنيها بمثل هذه الحكومة.وقال الكاتب إنه يمكن الحد من الاحتقان السياسي عن طريق تقديم محاكمة عادلة، لكن صراخ وسائل التواصل الاجتماعي يجعل هذه المهمة شبه مستحيلة.ونبه إلى أنه في الفترة التي تسبق الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في عام 2026، يوشك النظام الديمقراطي في البلاد على مواجهة أكبر اختبار له. (عربي 21)