بعد التوتّر على جبهتيّ لبنان وغزة... رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بتعبئة الاحتياط





ولم يحدد هاليفي عدد العسكريين الاحتياط الذين سيجري استدعاؤهم إلى الخدمة.

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واكتفى بأن التركيز في التعبئة سيتمحور حول الطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة وعناصر قوات الدفاع الجوي. أمر رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، بتعبئة قوات الاحتياط، مع تصاعد التوتر على جبهتي غزة ولبنان والهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم في غور الأردن.ولم يحدد هاليفي عدد العسكريين الاحتياط الذين سيجري استدعاؤهم إلى الخدمة.واكتفى بأن التركيز في التعبئة سيتمحور حول الطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة وعناصر قوات الدفاع الجوي.



ووجه قواته إلى تعزيز انتشارها في المنطقة الوسطى التي تقع ضمنها الضفة الغربية، حيث وقع هجوم الأغوار اليوم الذي قتلت فيه 3 مستوطنات. (سكاي نيوز)