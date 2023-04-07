مقتل 3 مستوطِنات في عملية الأغوار.. الجيش الإسرائيلي يستنفر ويغلق أريحا

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قالت "العربية" و"الحدث" إن مستوطِنتين قتلتا وتوفيت الثالثة لاحقا، بعد إصابتها بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في منطقة الأغوار، فيما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بزيادة تأمين المستوطنات ومحاور تنقل المستوطنين.وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الجيش ما زال يطارد منفذ إطلاق النار في المنطقة، بعد إغلاق منافذ أريحا ونابلس لمنع هروبه. وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن منفذ إطلاق النار في الأغوار هرب سيراً على الأقدام بعد تضرر سيارته.وذكرت "العربية" أن الجيش الإسرائيلي أغلق بشكل تام منطقة عملية إطلاق النار في الأغوار ونشر حواجز متنقلة لمنع فرار منفذ العملية، مع العلم أنه وصل بعد 30 دقيقة من وقوعها.وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات أمنية مع كبار المسؤولين للوقوف على ملابسات الحادث. (العربية)