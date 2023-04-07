رئيس الإمارات يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت... ماذ تضمّنت؟

بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ودعوة لحضور مؤتمر COP28.



وتسلم الرسالة ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التي تطرقت إلى العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين، كما تضمنت الرسالة دعوة أمير دولة الكويت للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) والذي سيعقد في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل. (روسيا اليوم)

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