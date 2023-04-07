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بين فلسطين وإسرائيل.. ما هو تاريخ الهجمات على غزة؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 11:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عام 2005 وإخلاء المستوطنات التي كانت قائمة هناك، نفذت إسرائيل العديد من الهجمات ضد القطاع، خلفت آلاف الشهداء والجرحى.

تاريخ الهجمات على غزة
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2009-2008.. استشهاد 1430 فلسطينيا: في أواخر كانون الاول 2008، بدأت إسرائيل حربا على القطاع تحت عملية أطلقت عليها اسم الرصاص المصبوب، وانتهت في كانون الثاني 2009، وخلفت أكثر من 1430 شهيدا فلسطينيا وآلاف الجرحى ودمارا هائلا في غزة.
تشرين الثاني 2012.. استشهاد 180 فلسطينيا: أطلقت إسرائيل عملية أخرى ضد قطاع غزة تحت اسم عمود السحاب، واستمرت 8 أيام، وخلفت 180 شهيدا فلسطينيا.
تموز 2014.. استشهاد 2320 فلسطينيا ومقتل 68 جنديا إسرائيليا: بعد نحو سنتين، وتحديدا في تموز 2014، أطلقت إسرائيل عملية أخرى أسمتها الجرف الصامد. واستمرت المواجهة 51 يوما، شن خلالها الجيش الإسرائيلي أكثر من 60 ألف غارة على القطاع، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2320 فلسطينيا. في حين قتل 68 جنديا إسرائيليا.

تشرين الثاني 2019.. استشهاد 34 فلسطينيا: شنت إسرائيل غارة أسفرت عن مقتل قيادي في حركة الجهاد، لتبدأ المواجهات التي استمرت عدة أيام وأسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا.
 
 
أيار 2021.. استشهاد نحو 200 فلسطيني ومقتل 13 إسرائيليا: هجوم آخر شنته إسرائيل في أيار من العام 2021 واستمر أكثر من 10 أيام، أسفر عن استشهاد 200 فلسطيني ومقتل 13 إسرائيليا.
 
اب 2022.. استشهاد 24 فلسطينيا: شنت القوات الإسرائيلية ضربة صاروخية أسفرت عن مقتل قيادي عسكري في حركة الجهاد وردت الفصائل الفلسطينية بهجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية. استمرت هذه الجولة 3 أيام وأسفرت عن استشهاد 24 فلسطينيا.
 
وإلى جانب هذه العمليات الكبيرة التي تخلف خسائر بشرية ومادية في قطاع غزة، عادة ما تشن إسرائيل غارات انتقائية ضدّ شخصيات من الفصائل الفلسطينية أو مواقع للأسلحة، كما أنها تفرض حصارا على غزة. (سكاي نيوز)

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