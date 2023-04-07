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عربي-دولي

تحذير من إنتشار "أمراض خطيرة" في هذا البلد... ما القصة؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 09:32
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة استأنفت برنامج بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تقوم بتوسيع برامج تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين.

وقال رئيس قوة الحماية الروسية من الإشعاع والكيماويات إيغور كيريلوف: "هناك خطر انتشار مسببات الأمراض الخطيرة في مناطق المختبرات الحيوية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة".
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وأوضح أن البرنامج يسمى "أبحاث بيونادزور"، مبرزا أن الولايات المتحدة تعتزم "مواصلة البحث عن مسببات الأمراض الخطيرة، وجمع المواد البيولوجية وإرسالها إلى أميركا". (سكاي نيوز)
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