Advertisement

عربي-دولي

"تاجر الموت" يُوجّه دعوة خاصة لترامب.. ماذا قال له؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1055043-638164852879974062.jpg
Doc-P-1055043-638164852879974062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقترح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اللجوء إلى روسيا، معتبراً أنّه يخاطر بحياته في الولايات المتحدة.

وبوت الذي أفرجت عنه واشنطن مؤخرًا في إطار صفقة لتبادل أسرى مع روسيا، وجّه برقية إلى ترامب يحذّره فيها من أنّ "إدارة بايدن لن تكتفي باقتيادك إلى المحاكم والسجون. إنّها تفضّل وضع حدّ لحياتك بدل تركك تقف في طريقها"، وفقا لفرانس برس.
Advertisement

وأضاف فيكتور بوت في الرسالة التي وجهها من موسكو أمام صحفيين "ستكون موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذًا آمناً، ومن هنا، يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأميركي".
 
وأوقِف فكتور بوت في العام 2008 في تايلاند وحُكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 25 عاماً.

وأفرجت عنه واشنطن وسلّمته إلى روسيا في كانون الاول الماضي في مقابل نجمة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت موقوفة في روسيا منذ أشهر لحيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة من زيت الماريجوانا.

 وتعتبر الولايات المتحدة بوت، الذي يطلق عليه الإعلام الغربي لقب "تاجر الموت"، أحد أكبر مهربي الأسلحة في العالم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2023-04-09
23:30 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
23:00 | 2023-04-08
17:01 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website