وزير إسرائيليّ سابق يُهدّد "حزب الله": ستدفعون الثمن

علق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس على الأحداث الأمنية في اليوم الماضي، وقال إنّ "جيش الدفاع قوي وإسرائيل قوية".

وأضاف غانتس أنّ "حماس وحزب الله سيدفعان الثمن". (روسيا اليوم)