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عربي-دولي

وزير إسرائيليّ سابق يُهدّد "حزب الله": ستدفعون الثمن

Lebanon 24
07-04-2023 | 10:33
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علق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس على الأحداث الأمنية في اليوم الماضي، وقال إنّ "جيش الدفاع قوي وإسرائيل قوية".
 
 
وأضاف غانتس أنّ "حماس وحزب الله سيدفعان الثمن". (روسيا اليوم)
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