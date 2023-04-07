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عربي-دولي

وفد سعودي - عماني إلى صنعاء لبحث التوصل لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
07-04-2023 | 10:39
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أفادت رويترز نقلا عن مصدرين، أن وفدا سعوديا - عمانيا سجري محادثات لوقف إطلاق النار مع الحوثيين.
وقال المصدران المشاركان في المحادثات إن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع الحوثيين، وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.
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ونقلت رويترز عن المصدرين أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 نيسان".
وأضافا أن "المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي". (سكاي نيوز)
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