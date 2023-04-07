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روسيا تتهم مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتجسس

Lebanon 24
07-04-2023 | 12:40
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وجه محققون روس تهمة التجسس إلى مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إيفان غيرشكوفيتش، وفق ما ذكر مصدر لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".

وفي 30 آذار، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه احتجز إيفان غيرشكوفيتش في مدينة إيكاترينبرج، التي تقع في منطقة الأورال، وإنه فتح قضية تجسس ضد المراسل البالغ من العمر 31 عاما، بتهمة جمع ما وصفه بأنه "أسرار عن المجمع الصناعي العسكري".
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ونقلت "إنترفاكس" عن مصدر قوله: "تم توجيه الاتهام إلى غيرشكوفيتش".
 
من جانبها، نفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تهمة التجسس عن غيرشكوفيتش، وطالبت بالإفراج الفوري عن "مراسلها الموثوق والدؤوب". (سكاي نيوز عربية) 
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