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عربي-دولي

من هي رائدة الفضاء السعودية الأولى؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 13:34
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أعلنت الهيئة السعودية للفضاء أن شهر أيار المقبل سيشهد إطلاق رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة فإن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وزميلها علي القرني سينضمان إلى طاقم المهمة الفضائية "AX-2" التي ستتجه نحو المحطة الفضائية في شهر أيار القادم.
 
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وقالت الهيئة السعودية للفضاء في تغريدة لها على تويتر "إعلان Axion-Space موعد انطلاق أبطالنا إلى الفضاء في شهر أيار المقبل، هو بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء".
 
وريانة برناوي هي رائدة فضاء سعودية من مواليد 1990، في 12 شباط 2023 اختيرت ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء لتصبح أول امرأة سعودية تذهب إلى الفضاء.
 
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برناوي أخصائية في الأبحاث المخبرية، حاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو بنيوزيلاندا، ولديها خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية. (روسيا اليوم) 
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