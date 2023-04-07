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عربي-دولي

كوريا الشمالية تختبر غواصة نووية مسيّرة

Lebanon 24
07-04-2023 | 19:30
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أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا جديدا على غواصة نووية مسيّرة، في أحدث رد على المناورات الأميركية- الكورية الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديمقراطية أجرى اختبارا على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 نيسان".
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وأضافت أن "الغواصة النووية المسيّرة هيل-2 أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر".
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