كوريا الشمالية تختبر غواصة نووية مسيّرة

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أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا جديدا على غواصة نووية مسيّرة، في أحدث رد على المناورات الأميركية- الكورية الجنوبية.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديمقراطية أجرى اختبارا على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 نيسان".وأضافت أن "الغواصة النووية المسيّرة هيل-2 أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر".