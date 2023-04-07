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العليمي: ملتزمون بالعمل من أجل سلام دائم ومستقبل آمن لشعبنا

Lebanon 24
07-04-2023 | 20:00
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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الجمعة، التزام المجلس بالعمل من أجل صناعة السلام الدائم والمستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها العليمي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بمناسبة مرور عام على تأسيس (مجلس القيادة) بموجب إعلان نقل السلطة من قبل الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي.
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وأكد العليمي تمسك المجلس والحكومة بأهداف وتطلعات الشعب اليمني في انهاء المعاناة الانسانية واستعادة مؤسسات الدولة".
وأوضح ان "المجلس الرئاسي خضع لاختبارات صعبة وهو اليوم اكثر تماسكا وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان والحريات العامة وضمان مشاركة المرأة وحسن الجوار".
وأشار إلى التنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرا ليعطي مثالا فريدا في الانحياز لمصالح الناس والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك فتح ميناء (الحديدة) وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء.
وأعرب عن عظيم شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات وباقي دول مجلس التعاون والاشقاء العرب والمجتمع الدولي على التضامن والدعم الذي حظي به مجلس القيادة الرئاسي منذ تأسيسه.
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