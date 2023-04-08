للمرة الثانية على التوالي.. بيونغ يانغ تعلن اختبار غواصة نووية "مسيّرة"

أجرت كوريا الشمالية أمس الجمعة اختبارا جديدا على غواصة نووية "مسيّرة"، في أحدث رد على المناورات الأميركية-الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديمقراطية أجرى اختبارا على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 نيسان". وأضافت أن الغواصة النووية المسيّرة "هيل-2" أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كلم.

وفي آذار الماضي، اختبرت كوريا الشمالية ما وصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه "غواصة مسيرة لهجوم نووي تحت الماء" وأطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وكثفت كوريا الشمالية جهود التطوير العسكري والنووي منذ أن باءت قمة هانوي بالفشل، والتي عقدت في عام 2019، بين زعيمها، كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب.(الحرة)