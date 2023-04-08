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عربي-دولي

من أوكرانيا وصولا إلى الشرق الأوسط والصين.. تسريب جديد لوثائق أميركية سرية وموسكو مُتهمة!

Lebanon 24
08-04-2023 | 01:00
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مجموعة جديدة من الوثائق السرية "التي يبدو أنها تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة من أوكرانيا وصولا إلى الشرق الأوسط والصين" ظهرت أمس الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن عدد الوثائق المسربة الكلية قد يصل إلى 100 وثيقة.

 

وكشفت الوثائق الأخيرة أمس الجمعة عبر تويتر، بعد يوم من تأكيد مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنهم يحققون بشأن "تسريب محتمل" يخص الحرب في أوكرانيا.

 

وكان تسريب سابق لوثائق عسكرية أميركية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي قد أعطى صورة جزئية للحرب في أوكرانيا. واتهم مسؤولون أميركيون وأوكرانيون، أمس الجمعة، روسيا بالمسؤولية عن هذا التسريب. ولكن لم يصدر بعد أي تعليق من موسكو.

 

ولم يتضح كيف انتهى الأمر بهذه الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محللين عسكريين قالوا إن القنوات الحكومية الموالية لروسيا تشارك وتوزع "شرائح موجزة".

 

وتظهر الوثائق السابقة صور مخططات لتسليم الأسلحة المتوقعة، وقوة القوات والكتائب، وخططا أخرى، لكنها لا تقدم تفاصيل معارك محددة، مثل كيف ومتى وأين تنوي أوكرانيا شن هجومها، وفق ما نقلته الصحيفة.

 

وتقدم الوثائق أيضا لمحة سريعة عن وجهة نظر واشنطن وكييف، لما قد تحتاجه القوات الأوكرانية للحملة.

 

وتشير الوثائق إلى "هيمارس" وهي أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة التي قدمتها الولايات المتحدة، والتي يمكنها شن هجمات ضد أهداف مثل من مسافة بعيدة.

 

وحذر المحللون من أن الوثائق التي نشرتها المصادر الروسية يمكن أن "يتم تعديلها بشكل انتقائي لتقديم معلومات مضللة".

 

وأمس الجمعة، قال مسؤول أوكراني رفيع إن التسريب يبدو وكأنه عملية تضليل روسية لبث الشكوك حول الهجوم المضاد الذي تخطط له أوكرانيا.

 

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية بصدد التحقيق بشأن تلك الوثائق ومن يقف وراء تسريبها، بعدما ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي.(الحرة)

 

 

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