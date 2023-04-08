وفد مصري إلى إسرائيل للتوصل لهدنة في كافة المدن الفلسطينية

أجرت مصر اتصالات مكثفة مع الجانب الأميركي للوصول إلى صيغة لوقف التصعيد في كافة المدن الفلسطينية، وفق ما أفادت مصادر "العربية".

وأشارت المصادر إلى أن وفدا مصريا سيسافر إلى تل أبيب، لعقد مناقشات موسعة والعمل على صياغة اتفاق نهائي تلتزم به كل الأطراف.

كما أبلغت الفصائل الفلسطينية، القاهرة بمطالبها، والتي تمثلت بوقف إسرائيل للتصعيد في المسجد الأقصى ووقف عملياتها العسكرية على قطاع غزة، بحسب المصادر.

أما إسرائيل فقد أبلغت القاهرة عودتها إلى الهدنة مرتبط بعدم إطلاق الصواريخ ومنع العمليات المنفردة التي تستهدف المستوطنين، وفقا لمصادر العربية.

وتعمل القاهرة مع عدة أطراف دولية لحل نقاط التصعيد، كما تتواصل مع الجانبين لنقل مطالب كل طرف، مطالبة الطرفان بوقف غير مشروط للتصعيد.

هدوء حذر

ويسود هدوء حذر بعدما قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في لبنان وغزة، في وقت مبكر، أمس الجمعة، ردا على هجمات صاروخية تتهم إسرائيل حماس بالمسؤولية عنها، في وقت ينذر فيه توتر نجم عن اقتحام الشرطة الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى هذا الأسبوع بالخروج عن السيطرة.(العربية)