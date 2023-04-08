رصد طائرات وسفن حربية.. مناورات صينية حول تايوان

ذكرت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني أن بكين ستجري مناورات عسكرية على مدى ثلاثة أيام حول تايوان اعتبارا من اليوم السبت.

من جانبها قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، إنها رصدت 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة.

وأشارت إلى أن "أربعا من الطائرات المرصودة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي".

وجاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينغ وين من زيارة للولايات المتحدة.

والتقت تساي مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أثناء وجودها في لوس أنجلوس يوم الأربعاء الماضي مما أثار غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

وصرّحت تساي أمس الجمعة لدى عودتها من زيارة إلى أميركا الوسطى والولايات المتحدة، أن تايوان لن يوقفها شيء عن التواصل مع العالم ولن ترضخ للضغط.

وقالت تساي بعد نزولها من الطائرة إن الاستقبال الحار لها في الخارج ينطوي على رسالة قوية.

وأوضحت رئيسة تايوان: "أظهرنا للمجتمع الدولي أن تايوان ستكون أكثر اتحادا في مواجهة الضغط والتهديدات ولن ترضخ للقمع، ولن تتوقف عن التواصل مع العالم بسبب المعوقات".(سكاي نيوز)