كيف علّقت الولايات المتحدة على الهجمات في تل أبيب والضفة الغربية؟

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دانت الولايات المتحدة الهجمات التي وقعت في الضفة الغربية وتل أبيب وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرين على الأقل.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت اليوم في الضفة الغربية وتل أبيب"، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء للجرحى.وأوضح البيان أن "الهجمات المروعة راح ضحيتها مواطنون من إسرائيل وإيطاليا والمملكة المتحدة"، مؤكدا أن "استهداف المدنيين الأبرياء من أي جنسية أمر غير معقول".وجددت واشنطن وقوفها " إلى جانب حكومة إسرائيل وشعبها".ولقي رجل ثلاثيني من جنسية إيطالية مصرعه، مساء الجمعة، في هجوم دهس بسيارة على الواجهة البحرية في تل أبيب.وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و74 عاما وفق خدمة الإسعاف. ومن بين الذين عولجوا في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب أربعة سياح هم ثلاثة بريطانيين وإيطالي.وفي وقت سابق الجمعة، قتلت شقيقتان من مستوطنة إفرات تبلغان 16 و20 عاما، وأصيبت والدتهما بجروح خطيرة في هجوم بالضفة الغربية.وقبل فجر الجمعة، شنّت إسرائيل ضربات على مواقع لحركة حماس في لبنان وغزة ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على أراضيها من القطاع الفلسطيني ومن الجنوب اللبناني.وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة أنه أسقط طائرة مسيرة دخلت مجال إسرائيل من لبنان، دون مزيد من التفاصيل.وجاء التصعيد بعد صدامات عنيفة دارت في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية بين مصلين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية وتوعدت في أعقابها فصائل فلسطينية بشن هجمات انتقامية.