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عربي-دولي

"تسونامي-2".. تعرفوا إلى مواصفات غواصة كوريا الشمالية ذات القدرات النووية

Lebanon 24
08-04-2023 | 02:30
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أجرت كوريا الشمالية تجربة على غواصة مسيرة هجومية ذات قدرات نووية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، وذلك في أحدث استعراض لقدراتها العسكرية في مواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

 

وقالت وسائل الإعلام إن كوريا الشمالية اختبرت نوعا جديدا من الغواصات الهجومية ذات القدرات النووية.

 

فماذا نعرف عن التجربة الجديدة لبيونغيانغ؟

الغواصة الهجومية الجديدة ذات القدرات النووية اسمها "هايل-2".

 

الاختبار الجديد جاء بعد أكثر من أسبوع من الكشف عن نظام جديد للغواصات المسيرة يسمى "هايل-1" ويعني تسونامي بالكورية ومصمم للقيام بهجمات مفاجئة في مياه العدو.

 

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن التجربة أجريت في الفترة من الرابع إلى السابع من نيسان.

 

 

الغواصة قطعت مسافة ألف كيلومتر تحت الماء على مدى 71 ساعة وست دقائق ونجحت في إصابة نموذج لهدف معاد.

 

وفق الوكالة فإن "الاختبار أثبت تماما اعتمادية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة".

 

يشكك بعض المحللين فيما إذا كانت تلك الغواصات جاهزة للعمل، لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية قالت إن المنظومة ستساعد في احتواء أي عمل عسكري يستهدف كوريا الشمالية.

 

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية جسما كبيرا داكن اللون على شكل طوربيد بالإضافة إلى مسارات لمسار الجسم تحت الماء وانفجار مرئي على سطح البحر.

 

وتجري كوريا الشمالية منذ أشهر تجارب من حين لآخر على أسلحة متنوعة وكثفت أنشطتها العسكرية في الأسابيع الأخيرة ردا على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

 

وكشفت في الأسابيع الأخيرة أيضا النقاب عن رؤوس حربية نووية جديدة أصغر حجما، وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات له القدرة على ضرب أي مكان في الولايات المتحدة.(سكاي نيوز)

 

 

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