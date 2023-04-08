وفد سعودي وعُماني في صنعاء "قريبا" للتباحث مع الحوثيين

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أكد مصدران لوكالة رويترز، الجمعة، إن مبعوثين سعوديين وعمانيين يعتزمون السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتفاوض بشأن اتفاق دائم لوقف إطلاق النار مع مسؤولي الحوثيين وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.وتشير هذه الخطوة إلى أن الخلافات الإقليمية آخذة في الانحسار في أعقاب اتفاق السعودية وإيران، الشهر الماضي، على إعادة العلاقات بعد عداء استمر سنوات دعمت خلالها كل دولة أطرافا متحاربة في صراعات بالشرق الأوسط منها حرب اليمن.وتعد الزيارة المرجحة للمسؤولين السعوديين إلى صنعاء، إن صحت التقارير، مؤشرا على إحراز تقدم في المحادثات التي تتوسط فيها سلطنة عمان بين المملكة والحوثيين. وتمضي هذه المحادثات بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، وفق ما ذكرته رويترز.وقال المصدران المشاركان في المحادثات لرويترز إنه في حالة التوصل إلى اتفاق فإن الأطراف المتحاربة في اليمن قد تعلن عنه قبل عطلة عيد الفطر، التي تبدأ في 20 نيسان.