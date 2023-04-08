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عربي-دولي

واشنطن ترسل "غواصة نووية" للشرق الأوسط.. ما مهمتها؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 03:30
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أكدت البحرية الأميركية، اليوم السبت، أن غواصة بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

 

وذكر المتحدث باسم البحرية تيموثي هوكينز في بيان أن الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة، الخميس الماضي، وبدأت في عبور قناة السويس.

 

وأضاف "الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأميركي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".

 
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وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن، أمس الجمعة، أن الناتو يراقب إجراءات روسيا عن كثب في ضوء التصريحات حول نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، لكنه لا يخطط لتعديل وضع قواته حتى الآن.

 

وقال بلينكن في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية، نشرت، الجمعة، رداً على سؤال حول كيفية رد فعل الناتو على نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا: "سيتخذ الناتو دائما الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية الأراضي وضمان أمن أعضاء الحلف، لن أتحدث هنا وأقول ما سيفعله الحلف أو ما لا يفعله".

 

وأضاف: "ما يمكنني قوله هو أننا نراقب إجراءات روسيا عن كثب، وفي الوقت الحاضر لا نرى أي سبب لتغيير وضع قواتنا".

 

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 25 آذار الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، بناءً على طلب من الجانب البيلاروسي، كما تفعل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها، مضيفاً أن موسكو سلمت مينسك منظومة "إسكندر" الصاروخية التي يمكنها أن تحمل رؤوساً نووية.

 

وأشار بوتين إلى أن بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سينتهي في الأول من تموز المقبل.(وكالات)

 

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