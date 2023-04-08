زلزال جديد يضربُ تركيا.. كم بلغت قوته؟

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ووقع الزلزال عند الساعة 03:26 بالتوقيت المحلي (36:26 بتوقيت غرينيتش)، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".وبحسب المعطيات الأوليّة، فإنّ مركز الزلزال كان بمنطقة "غوكصون" التابعة للولاية، وعمقه 16.36 كلم.