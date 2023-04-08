Advertisement

عربي-دولي

"غسلا لشرفها".. دهست شقيق زوجها ثم قتلته برصاصة! (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2023 | 04:01
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بطريقة دموية، انتهت الأربعاء الماضي علاقة غير شرعية أقامها تركي مع زوجة أخيه البالغة 33 عاما بمقتله على مرحلتين، وبطريقة مزدوجة، فقد دهسته "هوليا" بسيارتها، ثم اقتربت منه وهو فاقد الوعي وأطلقت على رأسه رصاصة أردته قتيلا للحال وسط أحد شوارع مدينة "أورفة" عاصمة المحافظة بالاسم نفسه في الجنوب الشرقي التركي.
Advertisement

بعدها راحت تصرخ "غسلت شرفي" على مسمع من تجمعوا في المكان، وسمعوها تطلب منهم الاتصال بالشرطة لتسليم نفسها.

وعُلم لاحقا ان القتيل بعمر 41 عاما، كان يصوّر كل "معاشرة" بينه وبينها من حيث لم تكن تدري.

ثم طرأ على أخيه ما اضطره قبل 3 أشهر إلى الانتقال مع زوجته وأولادهما الثلاثة للإقامة والعمل بمدينة "ديار بكر" البعيدة في إقليم الأناضول 177 كيلومترا، وعندها بدأ شقيقه يطلب منها زيارته في "أورفة" المعروفة عربيا باسم "رأس العين" ومواصلة ما كان بينهما من علاقة سرية، ولما كررت الرفض، كشف لها عما يملك من صور، وهددها ببث بعضها في مواقع التواصل، وهو ما أغضبها ونغّص عيشها.

ولم تجد الجانية طريقة للتخلص من القتيل نهائيا، فتظاهرت بموافقتها على مواصلة العلاقة، واتفقت معه على اللقاء الأربعاء الماضي في أحد شوارع "أورفة" بالذات، وهناك أقدمت على قتله دهسا وبرصاصة في رأسه "غسلا للعار وإنقاذا لعائلتي"، وفقا لما أخبرت محكمة مثلت أمامها في اليوم التالي.(العربية)

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2023-04-09
23:30 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
23:00 | 2023-04-08
17:01 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website