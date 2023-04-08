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عربي-دولي

تغريدة نارية من إيلون ماسك بوجه البنتاغون.. ما علاقة أوكرانيا؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 04:39
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أبدى الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك رد فعل حادا على نبأ أشار إلى محاولات البنتاغون لحذف منشورات تحتوي على وثائق "سرية" حول النزاع الأوكراني من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، قد كشفت عن تسريب جديد لوثائق أميركية "سرية" على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن تسريب الوثائق الأميركية الأمنية يثير قلق البنتاغون، ويبدو أنه فاجأ إدارة الرئيس جو بايدن. وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية، السبت، بدء تحقيق حول تسريب وثائق أمنية أميركية سرية عبر وسائل التواصل.
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الصحيفة أشارت إلى أن البنتاغون باشر التحقيق في تسريب مواد تتحدث عن حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيز وتقوية هذه القوات. ووفقا للصحيفة، تعمل الإدارة الأميركية على إزالة هذه الوثائق من الشبكات الاجتماعية، لكنها مع حلول مساء الخميس لم تنجح في ذلك.
 
وكتب ماسك في تغريدته الحادة على "تويتر": "طبعا يمكنكم إزالة المواد بشكل تام من الويب - وتستطيعون تحقيق ذلك بشكل رائع مع عدم لفت الانتباه إلى ما تحاولون إخفاءه".
 

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