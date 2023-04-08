Advertisement

عربي-دولي

العراق يُدين القصف التركي على مطار السليمانية.. ومطالبة بـ"اعتذار"

Lebanon 24
08-04-2023 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1055277-638165536989232522.jpg
Doc-P-1055277-638165536989232522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت رئاسة الجمهورية العراقية، السبت، عن إدانتها الاعتداء على مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان، فيما طالبت الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "العمليات العسكرية التركية تتكرّر على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني".
Advertisement

وتابع: "نحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته، فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وطالب البيان، الحكومة التركية بـ"تحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية"، وأضاف: "في حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا".

وكان "انفجار"، وقع، أمس الجمعة، قرب مطار في كردستان العراق تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الأجهزة الأمنية، ووصف مسؤولون من الإقليم العراقي الحدودي مع تركيا ما وقع بأنه "هجوم".

من جهته، نفى التحالف الناشط في سوريا المجاورة والذي يتعاون مع واشنطن في مكافحة تنظيم "داعش"، التقارير التي أفادت استهدف قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتحدث عدد من المسؤولين من بينهم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، جوباد طالباني، عن "هجوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل على الفور أو تحديد الجهة المسؤولة أو المستهدفين.

كذلك، دان محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، "الغارة الجوية" على "مكان قريب من أطراف مطار السليمانية"، ودعا في بيان "جميع الأطراف السياسية إلى إنهاء خلافاتها وعدم جعل كردستان ضحية لنزاعاتها". 

وردّ التحالف، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على "الأنباء التي تدعي" استهداف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في السليمانية، مؤكداً أن هذه التقارير "عارية عن الصحة"، وفق ما نقلته فرانس برس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2023-04-09
23:30 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
23:00 | 2023-04-08
17:01 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website