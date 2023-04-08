توضيحٌ جديد من السعودية بخصوص مواعيد العمرة.. ماذا أعلنت وزارة الحج؟

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توضيحاً جديداً حول إمكانية تعديل موعد تصريح العمرة في حالة عدم التمكن من الحضور.



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وأضافت: "عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح. الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك". ووفق بيان نشرته الوزارة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، فقد أهابت الوزارة بالمعتمرين جميعاً ضرورة الالتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.وأضافت: "عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح. الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك".

مع هذا، فقد حدّدت الوزارة طريقة التعامل مع الحالات التي لا تتمكن لظروف طارئة من الالتزام بالموعد المحدد لها، وأضافت في بيانها: "لكن في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد يمكنك إلغاء التصريح وحجز موعد جديد".