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الوقفة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" في الساحة المقابلة لمقر البرلمان، شارك فيها قرابة 400 شخص بينهم ناشطون وهيئات مدنية وحقوقية مغربية، وسط إجراءات أمنية مكثفة.ورفع المعتصمون شعارات نادت بـ"إسقاط وتجريم التطبيع مع إسرائيل"، ودانت "استمرار الاقتحامات للقوات الإسرائيلية والمستوطنين للمسجد الأقصى خلال ليالي رمضان"، معربة عن "استنكارها للصمت الدولي المطبق تجاه التعدي على حرمة المصلين المعتكفين".كذلك، فقد دعا المعتصمون إلى "إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وفسخ العلاقات مع إسرائيل على مختلف الأصعدة والمستويات"، كما أحرق المعتصمون العلم الإسرائيلي.