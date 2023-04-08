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عربي-دولي

بشأن صادرات الكهرباء.. إعلانٌ لافت من أوكرانيا

Lebanon 24
08-04-2023 | 07:00
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قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، الجمعة، إن بلاده تستطيع الآن استئناف تصدير الكهرباء بعد توقف دام 6 أشهر في أعقاب نجاحها في عمليات الإصلاح بعد هجمات روسية متكررة.

وأوقفت أوكرانيا صادراتها من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي في شهر تشرين الأول الماضي بسبب الضربات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة.
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وقال جالوشينكو في بيان على موقع الوزارة على الإنترنت: "انقضى أصعب شتاء. شبكة الكهرباء تعمل بشكل طبيعي منذ نحو شهرين".

وتابع قائلاً: "الخطوة التالية هي استئناف تصدير الكهرباء وهو ما يتيح لنا الحصول على موارد مالية إضافية لإعادة البناء الضرورية لبنية الكهرباء التحتية التي أصابها الدمار والضرر".

وأشار جالوشينكو إلى أنه قد وقع على وثيقة تنفيذية تسمح باستئناف صادرات الكهرباء نظراً لوجود فائض في الإنتاج المحلي.

كذلك، فقد أكد جالوشينكو أنه بات بوسع أوكرانيا الآن تصدير 400 ميغاواط بحد أقصى إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال جالوشينكو: "ستستمر صادرات الكهرباء بشرط تزويد المستهلكين الأوكرانيين بالكهرباء وقد يتم توقفها إذا تغير الوضع".

وعبرت أوكرانيا في حزيران الماضي عن رغبتها في تصدير كهرباء بقيمة 1.5 مليار يورو (1.64 مليار دولار) إلى الاتحاد الأوروبي بنهاية العام.
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