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تصريحٌ ناريّ من زعيم المعارضة الإسرائيلية ضدّ وزير الأمن القومي.. ماذا قال؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 10:30
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قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن من عهد بمسؤولية المسجد الأقصى لإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى كارثة.
 
تصريحات لابيد جاءت عقب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، وحاولت طردهم بقوة السلاح.
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ونقل موقع "واينت" الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن لابيد قوله إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان على علم بوقوع كارثة حينما قام بتعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي.

وشدد لابيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "هناك أشخاصاً غير مسؤولين يجلسون في مجلس الوزراء".
 
 
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