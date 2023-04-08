6 قتلى بانفجار لغمٍ من مخلفات "داعش" بريف حمص

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بمقتل 6 مدنيين إثر انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين، وذلك خلال ذهابهم لجمع الكمأة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي.

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وانفجر لغمٌ مضاد للدّروع من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش"، أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص وذلك في منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين.وذكرت "سانا" أن 53 شخصاً قتلوا في 17 شباط الماضي، عندما كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم "داعش"، جنوب شرقي مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.