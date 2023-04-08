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6 قتلى بانفجار لغمٍ من مخلفات "داعش" بريف حمص

Lebanon 24
08-04-2023 | 11:00
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بمقتل 6 مدنيين إثر انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين، وذلك خلال ذهابهم لجمع الكمأة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي.
وانفجر لغمٌ مضاد للدّروع من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش"، أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص وذلك في منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين.
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وذكرت "سانا" أن 53 شخصاً قتلوا في 17 شباط الماضي، عندما كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم "داعش"، جنوب شرقي مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.
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