بالصورة... رئيسة هذا البلد تُحلّق على متن طائرة مقاتلة!

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قال ديوان الرئاسة الهندية، إن رئيسة الجمهورية دروبادي مورمو طارت السبت على متن طائرة مقاتلة من طراز Su-30 MKI من قاعدة تيزبور الجوية في ولاية آسام.وجاء في بيان الديوان الرئاسي: "رئيسة الدولة التي تعتبر كذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة الهندية، طارت لمدة 30 دقيقة تقريبا على متن مقاتلة، وشاهدت من السماء مجرى نهر براهمابوترا ووادي تيزبور المطل على جبال الهيمالايا، قبل أن تعود إلى قاعدة سلاح الجو".ومورمو هي ثالث رئيس للهند وثاني رئيس امرأة، تقوم بهذه الرحلة. (روسيا اليوم)