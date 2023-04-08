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كيف علقت "وول ستريت جورنال" على تهمة "التجسس"؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 07:27
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نفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بشدة، الجمعة، تهمة "التجسس" التي وجهتها روسيا رسميا إلى صحفيها إيفان غيرشكوفيتش المحتجز منذ أسبوع.

وكانت وكالة تاس الحكومية ذكرت نقلا عن مصدر لم تحدده في قوات الأمن أن السلطات الروسية "اتهمت" مراسل "وول ستريت جورنال" الذي كان يعمل في وكالة فرانس برس في الماضي، "بالتجسس لحساب بلده".
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واضافت الوكالة أن الصحفي "نفى بشكل قاطع جميع التهم وقال إن أنشطته في روسيا صحفية".

ودانت صحيفة وول ستريت جورنال التهم، مؤكدة أنها "باطلة".

وقالت صحيفة الأعمال الأميركية اليومية في بيان: "كما قلنا منذ البداية هذه الاتهامات باطلة بالكامل وغير مبررة، ونواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن إيفان". (سكاي نيوز عربية) 
 
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