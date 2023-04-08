سجلات المحكمة تكشف معلومات مهمّة عن ترامب... ما هي؟

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أثناء توجيه الاتهام إليه في محكمة مانهاتن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تطلبت الإجراءات الروتينية، تقديم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب معلومات حول طوله ووزنه ووظيفته، مما أظهر اختلافا "غير متوقع".ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أن ترامب البالغ من العمر 76 عاما أخبر الضباط أنه يبلغ طوله 188 سم ويزن 109 كغ.وبحسب ما ورد، ذكر الرئيس السابق أن طوله أقصر بمقدار بوصة واحدة (2.5 سم) مما سجله أطبائه سابقا في عام 2020 خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.فذكر شون بي كونلي، الذي كان طبيب الرئيس، أن طول ترامب يبلغ 190.5 سم في 2020.كما حدد ترامب مهنته على أنها "تجارة وأعمال"، بدلا من أن يضع "سياسيا" أو "الرئيس الخامس والأربعين" أو "مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة". (سكاي نيوز)