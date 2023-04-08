Advertisement

عربي-دولي

سجلات المحكمة تكشف معلومات مهمّة عن ترامب... ما هي؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1055329-638165628995929819.jpg
Doc-P-1055329-638165628995929819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثناء توجيه الاتهام إليه في محكمة مانهاتن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تطلبت الإجراءات الروتينية، تقديم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب معلومات حول طوله ووزنه ووظيفته، مما أظهر اختلافا "غير متوقع".
Advertisement

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أن ترامب البالغ من العمر 76 عاما أخبر الضباط أنه يبلغ طوله 188 سم ويزن 109 كغ.

وبحسب ما ورد، ذكر الرئيس السابق أن طوله أقصر بمقدار بوصة واحدة (2.5 سم) مما سجله أطبائه سابقا في عام 2020 خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.

فذكر شون بي كونلي، الذي كان طبيب الرئيس، أن طول ترامب يبلغ 190.5 سم في 2020.

كما حدد ترامب مهنته على أنها "تجارة وأعمال"، بدلا من أن يضع "سياسيا" أو "الرئيس الخامس والأربعين" أو "مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة". (سكاي نيوز)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2023-04-09
23:30 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
23:00 | 2023-04-08
17:01 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website